Stylo 160 Pakai Rangka eSAF, Ini Alasannya

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Stylo 160 di Indonesia. Skuter matik (skutik) retro itu menggunakan rangka eSAF (enhanced Smart Architechture Frame).

Rangka eSAF sempat ramai diperbincangkan setelah sejumlah Honda BeAT dengan sasis tersebut patah di bagian sambungan. Namun, Honda memastikan pembuatan rangka tersebut sudah sesuai standar global. AHM pun memberikan garansi selama 5 tahun.

"Sebagaimana kita ketahui sebenarnya e-SAF ini punya banyak kelebihan. Ringan hingga tadi, mungkin related dengan konsumsi bahan bakar kenapa akhirnya kita gunakan itu," kata Octavianus Dwi Putro, Marketing Director PT AHM di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

"Kalau ringan beban motornya pasti juga berkurang, tetapi ini juga berarti bahwa dia agile, yang lebih lincah, dan meredam banyak getaran, sehingga makanya kami confidence bahwa ini masih menjadi pilihan yang baik," sambungnya.

Octa menegaskan, masalah yang terjadi pada rangka eSAF beberapa waktu lalu telah selesai diinvestigasi. Dipastikan seluruh komponen yang diproduksi Honda terus mengalami perkembangan sesuai kebutuhan konsumen.

"Nah memang beberapa saat yang lalu kan sempat ada beberapa problem dan itu ternyata setelah kita lalui, kita sudah berhasil mengatasinya. Terima kasih atas juga support Bapak Ibu. Mengenai apakah berbeda atau sama, tentunya kami terus melakukan pengembangan. Namanya produk desain itu akan selalu berkembang," ujarnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, Honda memberikan jaminan rangka 5 tahun pada seluruh model motor. Hal tersebut merupakan komitmen dari Honda untuk membuat konsumen tak khawatir saat berkendara.