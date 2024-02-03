Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Stylo 160 Pakai Rangka eSAF, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |16:09 WIB
Stylo 160 Pakai Rangka eSAF, Ini Alasannya
Honda Stylo 160 pakai rangka eSAF, ini alasannya. (MPI/Fadli Ramadhan)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Stylo 160 di Indonesia. Skuter matik (skutik) retro itu menggunakan rangka eSAF (enhanced Smart Architechture Frame).

Rangka eSAF sempat ramai diperbincangkan setelah sejumlah Honda BeAT dengan sasis tersebut patah di bagian sambungan. Namun, Honda memastikan pembuatan rangka tersebut sudah sesuai standar global. AHM pun memberikan garansi selama 5 tahun.

"Sebagaimana kita ketahui sebenarnya e-SAF ini punya banyak kelebihan. Ringan hingga tadi, mungkin related dengan konsumsi bahan bakar kenapa akhirnya kita gunakan itu," kata Octavianus Dwi Putro, Marketing Director PT AHM di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

"Kalau ringan beban motornya pasti juga berkurang, tetapi ini juga berarti bahwa dia agile, yang lebih lincah, dan meredam banyak getaran, sehingga makanya kami confidence bahwa ini masih menjadi pilihan yang baik," sambungnya.

Octa menegaskan, masalah yang terjadi pada rangka eSAF beberapa waktu lalu telah selesai diinvestigasi. Dipastikan seluruh komponen yang diproduksi Honda terus mengalami perkembangan sesuai kebutuhan konsumen.

"Nah memang beberapa saat yang lalu kan sempat ada beberapa problem dan itu ternyata setelah kita lalui, kita sudah berhasil mengatasinya. Terima kasih atas juga support Bapak Ibu. Mengenai apakah berbeda atau sama, tentunya kami terus melakukan pengembangan. Namanya produk desain itu akan selalu berkembang," ujarnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, Honda memberikan jaminan rangka 5 tahun pada seluruh model motor. Hal tersebut merupakan komitmen dari Honda untuk membuat konsumen tak khawatir saat berkendara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182539/honda_prelude-1CWu_large.jpg
Penjualan Lesu, Laba Honda Anjlok 25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180386/honda_genio-Gd2e_large.jpg
Honda Genio Dapat Penyegaran, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413/honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement