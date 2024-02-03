Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Honda EM1 e: Telah Dikirim ke Konsumen, Segini Jumlahnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |14:08 WIB
Motor Listrik Honda EM1 e: Telah Dikirim ke Konsumen, Segini Jumlahnya
Motor listrik Honda EM1 e: telah dikirim ke konsumen, segini jumlahnya. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) telah mengirimkan motor listrik Honda EM1 e: kepada konsumen. Setidaknya sudah puluhan unit diterima konsumen sejak harga Honda EM1 e: resmi diumumkan pada Desember 2023.

Marketing Director PT AHM, Octavianus Dwi Putro mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan 60 unit motor listrik Honda EM1 e:. Sementara lainnya masih dalam proses yang harus diselesaikan terkait pengajuan subsidi Rp7 juta dari pemerintah.

Selain itu, pengiriman kepada jaringan diler masih terus dilakukan. Diharapkan jumlah pemesanannya dapat terus meningkat. Pengiriman sepeda motor listrik Honda EM1 e: masih didominasi di Pulau Jawa.

“Saat ini kita sudah mengirimkan ke konsumen 60 unit. Sejauh ini (mayoritas) masih Pulau Jawa karena kan ke luar Jawa masih proses delivery,” kata Octa saat ditemui di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jumat (2/2/2024).

Dari 60 unit yang dikirimkan, Octa mengungkapkan tidak semua konsumen memanfaatkan subsidi Rp7 juta. Pasalnya, kebijakan itu hanya berlaku dengan syarat 1 NIK KTP untuk 1 unit motor listrik, sehingga tidak bisa melakukan pembelian jika sudah melakukan transaksi.

Sebelumnya, Executive Vice President Director PT AHM Thomas Wijaya mengatakan Honda EM1 e: sudah terpesan sebanyak 100 unit. Catatan tersebut didapatkan sejak peluncuran di ajang GIIAS 2023 pada Agustus.

Pada tahun ini, Honda menjanjikan dua model motor listrik baru yang akan memiliki performa lebih besar ketimbang EM1 e:. Ini merupakan komitmen AHM untuk meluncurkan tujuh model motor listrik secara bertahap di Indonesia sampai 2030.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182539/honda_prelude-1CWu_large.jpg
Penjualan Lesu, Laba Honda Anjlok 25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180386/honda_genio-Gd2e_large.jpg
Honda Genio Dapat Penyegaran, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413/honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement