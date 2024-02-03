Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Masih Belum Tertarik Luncurkan Motor Listrik di Indonesia, Kenapa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |12:11 WIB
Suzuki Masih Belum Tertarik Luncurkan Motor Listrik di Indonesia, Kenapa?
Suzuki masih belum tertarik luncurkan motor listrik di Indonesia. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
JAKARTA - Motor listrik semakin digandrungi masyarakat. Banyak produsen memasarkan motor listrik di Indonesia.

Meski begitu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) belum berminat bermain di segmen motor listrik untuk saat ini.

Marketing Director Division Head Sales & Marketing 2 Wheels PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Yohei Shinozaki, Suzuki telah memiliki motor listrik di Jepang. Namun, belum dapat dipastikan kapan bakal dipasarkan di Indonesia.

"Pada dasarnya kami miliki EV, kan sudah diperkenalkan di Jepang. Tapi, saat ini untuk pemasarannya masih belum untuk di Indonesia," kata Yohei di Cikarang, beberapa waktu lalu.

Yohei menyebut, saat ini pihaknya masih terus mengamati perkembangan motor listrik di Indonesia.

"Tapi kami sudah perkenalkan di Japan Mobility kan. Belum dijual juga di sana (Jepang). Untuk tahun ini belum ada pastinya (diluncurkan di Indonesia-red)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) baru saja meluncurkan skuter matic Burgman Street 125 EX. Motor skutik bongsor itu dibekali mesin SOHC 4 tak 1 silinder dengan pendingin udara.

Halaman:
1 2
      
