HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas Lamborghini

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |09:37 WIB
Cheat GTA San Andreas Lamborghini
Cheat GTA San Andreas Lamborghini. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - GTA (Grand Theft Auto) San Andreas, game petualangan klasik dari Rockstar Games, masih memikat hati para gamers, meski telah berusia lebih dari satu dekade.

Dirilis pertama kali pada 2004 untuk PlayStation 2, kini GTA San Andreas dapat dinikmati di berbagai platform, termasuk Xbox, Microsoft, hingga Android.

Dalam perjalanan misi yang seru ini, banyak gamers yang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, mencari cheat menjadi opsi umum untuk melewati misi-misi sulit.

Salah satu cheat yang banyak dicari adalah cheat GTA San Andreas mobil Lamborghini PC, memberikan pengalaman baru dalam berkendara di jalanan San Andreas.

Cheat GTA San Andreas Mobil Lamborghini: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan.

Namun, Lamborghini bukanlah satu-satunya keuntungan dari cheat dalam GTA San Andreas.

Berikut beberapa cheat lain yang dapat meningkatkan pengalaman gamingmu:

Darah Kebal: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
