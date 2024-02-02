Lenovo Kenalkan Laptop yang Dapat Diubah Jadi Android

LAS VEGAS - Dalam partisipasinya di ajang Consumer Electronics Show (CES) yang berlangsung di Las Vegas pada Januari 2024, Lenovo mengumumkan terobosan terbaru yang akan meluncur tahun ini yakni ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid.

Laptop ini tidak seperti pada umumnya. Jika dahulu melihat laptop yang mendukung

touchscreen hingga dapat diputar 360 derajat, kini kita mendapatkan laptop Windows yang dapat beralih menjadi tablet dalam satu perangkat.

Dalam siaran persnya di CES 2024, Lenovo menyatakan ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid terdiri atas dua produk yang dijadikan dalam satu genggaman. Pengguna dapat sesuka hati mengubah setelan perangkat baik dari Windows ke Android dan sebaliknya.

Bagian dasar perangkat ini adalah laptop Windows. Ketika layarnya dilepas, semuanya akan berubah menjadi tablet bertenaga Android.

Hal ini memungkinkan kedua perangkat tidak terhubung satu sama lain. Alias pengguna tidak dapat menyimpan file di salah satu bagian dan mengaksesnya di bagian lain.

Dalam mode laptop, ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid menghadirkan PC Windows 11 lengkap dengan layar OLED 2.8K 14 inci. Perangkat ini akan dijalankan dengan prosesor Intel Core Ultra 7 dan grafis Intel Arc. Lenovo menawarkan penyimpanan RAM 32GB, SSD 1TB, dan baterai 75WHr.