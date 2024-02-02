Bocor Tipis, Sony Disebut Akan Ramaikan Bursa Ponsel Lipat

PEMAIN smartphone layar lipat kemungkinan akan bertambah. Kabarnya, Sony akan ambil bagian dari lewat produk bernama Xperia F. Popularitas ponsel lipat yang makin meningkat akhir akhir ini menjadi salah satu alasan Sony masuk ke pasar ini.

Pabrik elektronik asal Jepang itu kabarnya telah mempersiapkan perangkat layar lipat dengan desain mewah dan futuristik. Dikutip dari Gizmochina, Jumat (2/2/2024), perangkat tersebut digadang gadang akan mampu menarik pengguna yang ingin merasakan fitur-fitur uniknya tapi dengan terjangkau.

Karena belum ada konfirmasi resmi, maka tidak banyak informasi detil tentang produk ini. Hanya disebutkan jika Xperia F bakal menampilkan layar 4K 7 inci dengan rasio aspek 21:9. Sebagai pendatang baru di ponsel lipat, Sony tentu harus menawarkan hal berbeda jika ingin bersaing di pasar.

Selama ini, pasar ponsel lipat memang belum banyak pemain. Samsung, Oppo, Vivo dan One Plus Open. Ini mungkin jadi alasan Sony masuk ke pasar ini, setelah performa mereka di smartphone dikatakan biasa saja.

Namun apakah pertumbuhan ini akan terus berlanjut seiring dengan rencana pengguna untuk melakukan upgrade berikutnya masih belum pasti. Segmen smartphone layar lipat mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasarnya di tahun-tahun mendatang, terutama karena siklus penggantian smartphone yang biasanya terjadi selama 3 hingga 4 tahun.

Proyeksi menunjukkan bahwa tingkat adopsi perangkat yang dapat dilipat mungkin akan menurun dalam jangka waktu ini, berdasarkan spekulasi perilaku konsumen. Terdapat kekhawatiran bahwa lebih dari 70% pengguna smartphone lipat akan beralih ke smartphone reguler.

(Maruf El Rumi)