Sony Dikabarkan Bakal Luncurkan Smartphone Layar Lipat, Intip Bocorannya

JAKARTA - Smartphone layar lipat semakin digandrungi masyarakat. Baru-baru ini, dikabarkan Sony juga bakal ikut meramaikan smartphone layar lipat lewat Xperia F.

Sebagaimana dilansir dari Gizmochina, Jumat (2/2/2024), dikabarkan Sony bahkan sudah menyiapkan perangkat layar lipat dengan desain yang sangat mewah dan juga futuristik.

Meskipun belum jelas bagaimana wujudnya, digadang perangkat akan mampu menarik pengguna yang ingin merasakan fitur-fitur uniknya berkat harganya yang terjangkau.

Disebutkan Xperia F bakal menampilkan layar 4K 7 inci dengan rasio aspek 21:9. Tapi, perlu diingat ini semua masih sebatas bocoran semata karena Sony belum mengonfirmasinya.

Sebagaimana diketahui, dalam jangka pendek smartphone layar lipat diprediksi tumbuh. Namun apakah pertumbuhan ini akan terus berlanjut seiring dengan rencana pengguna untuk melakukan upgrade berikutnya masih belum pasti.

Segmen smartphone layar lipat mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasarnya di tahun-tahun mendatang, terutama karena siklus penggantian smartphone yang biasanya terjadi selama 3 hingga 4 tahun.