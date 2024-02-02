Elon Musk Pamer Robot Tesla Optimus Gen 2 Lagi Jalan-Jalan

AUSTIN - Pemilik Tesla, Elon Musk, memamerkan Optimus yang menggambarkan robot humanoid generasi keduanya di media sosial X, yang dulu dikenal dengan sebutan Twitter pada Rabu (31/1/2024).

Dalam unggahan videonya, Elon Musk menampilkan Optimus yang sedang berjalan tanpa bantuan dan pelindung luar yang telah dilepas.

“Berjalan-jalan dengan Optimus,” tulis Musk pada postingan video robot Tesla.

Unggahan tersebut merupakan video terbaru Tesla menunjukkan robot humanoidnya.

Optimus pertama kali diumumkan pada Agustus 2021. Elon Musk mengatakan, robot humanoid itu akan dirancang untuk menghilangkan tugas-tugas berbahaya, berulang-ulang, dan membosankan bagi manusia.

Program Tesla Bot terus mencapai beberapa kemajuan serius akan ambisinya merealisasikan robot humanoid.

Pada 2021, Tesla hanya memiliki model statis dan orang yang benar-benar mengenakan setelan robot.

Lalu pada AI Day 2.0 tahun 2022, perusahaan kendaraan listrik itu memiliki rancangan Tesla Bot dengan nama Bumblebee yang dibuat menggunakan suku cadang yang sudah jadi. Bumblebee dapat berjalan sendiri, meskipun gerakannya belum sempurna.

Selain Bumblebee, Optimus Gen 1 juga diungkap Tesla pada AI Day 2.0 meskipun robot humanoid tersebut masih belum bisa bergerak sendiri selama acara berlangsung.

Dilansir dari Teslarati pada Jumat (2/2/2024), Optimus Gen 1 dianggap cukup istimewa karena dibuat dengan penggerak dan sensor yang dirancang khusus oleh Tesla. Pada Mei 2023, Tesla membagikan video Optimus Gen 1 yang berjalan sendiri tanpa bantuan apapun.

Kemudian pada Desember 2023, Tesla memamerkan Optimus Gen 2, yang menunjukkan gerakan halus darinya dan mirip terlihat manusia.

Optimus Gen 2 dirancang memiliki gaya berjalan yang cukup mirip manusia. Hal tersebut terlihat darivideo yang dibagikan Musk meski belum seratus persen sempurna.