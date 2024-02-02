Perbandingan Honda Stylo 160 dengan Yamaha Lexi 155, dari Fitur hingga Harga

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Stylo 160 yang menjadi pemain baru di segmen skutik berkapasitas 150 cc ke atas. Motor bergaya retro tersebut akan menantang Yamaha Lexi LX 155 yang baru dirilis Januari 2024.

Secara desain, kedua motor ini berbeda. Honda Stylo 160 mengarah ke segmen skutik klasik modern, sedangkan Yamaha Lexi LX 155 mengusung gaya skutik sporty dengan bodi besar.

Namun, secara harga kedua motor ini berada di rentang yang hampir sama. Untuk itu, simak ulasan perbandingan fitur serta performa kedua motor tersebut sebagai pertimbangan sebelum membelinya:

Fitur

Soal fitur, baik Honda Stylo 160 dan Yamaha Lexi LX 155 dibekali berbagai teknologi canggih serta kekinian. Hal ini dilakukan masing-masing pabrikan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengendaranya.

Untuk Honda Stylo 160, AHM membekalinya dengan fitur seperti pencahayaan yang sudah full LED, smart key system, rem ABS (Anti-lock Braking System) dan CBS (Combi Brake System), panel instrumen digutal, soket USB untuk mengisi daya ponsel.

Sementara Yamaha Lexi LX 155 dibekali fitur berupa, lampu depan dan belakang LED, panel instrumen full digital, smart key system, electric power socket, pengereman ABS, serta fitur konektivitas Y-Connect.

Performa

Soal performa, Honda Stylo 160 mengusung mesin eSP+ satu silinder berkapasitas 160 cc 4-katup berpendingin cairan. Mesin tersebut dapat memuntahkan tenaga 11,3 kW atau 15 hp pada 8.500 rpm dan torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 rpm.

Sedangkan Yamaha Lexi LX 155 dibekali mesin Blue Core berkapasitas 155 cc dengan VVA (Variable Valve Actuation) dan berpendingin cairan. Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga 15,1 hp pada 8.000 rpm dan torsi puncak 14,2 Nm pada 6.500 rpm.