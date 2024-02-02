6 Kerusakan yang Sering Terjadi pada Mobil

6 kerusakan yang sering terjadi pada mobil. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Masalah yang sering dialami para pengendara mobil bervariasi, mulai dari mesin mogok, overheat, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga dapat mempengaruhi keamanan berkendara.

Jika Anda para pengguna mobil, sebaiknya harus rutin cek kondisi kendaraan Anda. Kondisi yang tidak optimal akan berdampak pada kenyamaman dan keamanan dalam berkendara, apalagi kalau mobil yang Anda digunakan untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.

Ada banyak kerusakan yang sering terjadi pada mobil. Lantas, apa saja kerusakan yang sering terjadi pada mobil?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (3/2/2024), berikut kerusakan yang sering terjadi pada mobil:

1. Lampu Indikator Error

Lampu indikator pada mobil seringkali menyala tanpa alasan yang jelas. Lampu ini seharusnya memberikan petunjuk yang jelas, namun terkadang mengalami masalah seperti menyala terlalu sering atau berkedip-kedip saat dinyalakan.

2. AC Kurang Optimal

Kinerja AC mobil menurun, menyebabkan udara yang dikeluarkan menjadi tidak sejuk. AC yang tidak berfungsi dengan baik dapat membuat perjalanan menjadi tidak nyaman, terutama pada cuaca yang panas.

3. Suara pada Mesin

Terdengarnya suara mendesis pada mesin juga sering terjadi. Gejala ini muncul terutama saat mobil melintasi jalanan menanjak atau saat menambah kecepatan.

4. Kondisi Mesin Tidak Prima

Mesin mobil mengalami kesulitan saat dihidupkan, merupakan salah satu kerusakan umum yang sering dihadapi. Ini terutama terjadi saat mesin sulit untuk dinyalakan atau di-starter.