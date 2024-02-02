Berapa Harga Rolls Royce Phantom 2024?

JAKARTA - Bagi sebagian orang, Rolls Royce memang selalu menjadi pembicaraan yang menarik. Mobil mewah ini tidak hanya menawarkan performa dan kenyamanan terbaik, tetapi juga sebuah status dan gaya hidup yang mewah.

Harganya saja sudah sangat mahal dan fantastis. Namun bagi Anda yang ingin membeli mobil ini dalam waktu dekat, harus tahu apa saja kelebihan mobil mewah ini.

Lantas berapa harga mobil Rolls Royce, dan apa saja keistimewaannya? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat, (2/2/2024), berikut harga dan keistimewaan mobil Rolls Royce Phantom.

Mobil ini ditenagai oleh mesin bensin 6749cc 12-silinder, Rolls Royce Phantom menghasilkan tenaga sebesar 453 hp dengan torsi 720 Nm, dilengkapi dengan pilihan transmisi 8-Speed Otomatis.

Mesin yang luar biasa ini juga menghasilkan tenaga yang besar, dengan output sebesar 563 PS dan torsi mencapai 900 Nm yang disalurkan melalui transmisi otomatis 8-percepatan. Transmisi ini, yang tidak kalah canggih, menggunakan bantuan teknologi satelit untuk memastikan posisi gear selalu optimal.

Fitur-fitur Phantom mencakup keamanan seperti Anti Theft Device, Alarm Mobil, dan Engine Immobilizer.

Sementara itu, fitur kenyamanan dan kemudahan meliputi AC, Automatic Climate Control, Air Quality Control, Ventilasi AC Belakang, dan lainnya.