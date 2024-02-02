Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rumah Bupati Sidoarjo Digeledah KPK, Isi Garasinya Honda Beat dan Jazz

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:56 WIB
Rumah Bupati Sidoarjo Digeledah KPK, Isi Garasinya Honda Beat dan Jazz
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu terkait dugaan kasus pemotongan dan penerimaan uang di BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Dikabarkan terdapat kasus dugaan korupsi insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar. Kasus ini juga telah menjerat Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati (SW) sebagai tersangka.

Terlepas dari kasus tersebut, menarik untuk melihat isi garasi Ahmad Muhdlor yang diduga terlibat dalam kasus rasuah tersebut. Terlebih, KPK menyita tiga mobil.

Dilihat dari laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), Ahmad Muhdlor memiliki harta sebesar Rp4.775.589.664 atau Rp4,7 miliar. Harta tersebut terbagi dalam tanah dan bangunan, serta alat transportasi dan mesin.

Ahmad Muhdlor melaporkan kekayaannya pada 6 Maret 2023 untuk tahun Periodik 2022. Sebenarnya, ia memiliki kekayaan sebesar Rp8.145.717.180, tetapi dipotong utang sebesar Rp3.370.127.516.

Dalam garasi Ahmad Muhdlor tercatat hanya ada dua kendaraan, yakni satu mobil dan satu unit motor. Untuk alat transportasi atau koleksi kendaraan yang dilaporkannya hanya sebesar Rp183.500.000, terdiri atas motor dan mobil.

Tercatat, Ahmad Muhdlor memiliki Honda Beat keluaran 2014 yang terparkir di garasinya dengan nilai Rp8,5 juta. Motor tersebut dibekali kapasitas mesin satu silinder berkapasitas 109,5 cc, SUHC, eSP.

Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga hingga 9 ps (9,12 hp) pada putaran 7.500 rpm dan torsi yang mencapai 9,3 Nm di putaran 5.500 rpm.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement