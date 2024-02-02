Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di IIMS 2024?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:10 WIB
MG Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di IIMS 2024?
MG Motor Indonesia luncurkan mobil listrik baru di IIMS 2024? (MG Motor Indonesia)
JAKARTA – Morris Garage (MG) Motor Indonesia mengisyaratkan bakal meluncurkan mobil listrik baru dalam waktu dekat. Dikabarkan model mobil listrik tersebut akan diluncurkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang digelar pada 15-25 Februari.

Kehadiran model terbaru ini merupakan komitmen MG dalam menghadirkan beragam model mobil listrik di Indonesia. Jika benar, model terbaru ini akan melengkapi mobil listrik yang sudah meluncur sebelumnya, yaitu MG4 EV dan MG ZS EV.

Mobil listrik terbaru yang akan diluncurkan MG kabarnya Maxus 9 yang akan menjadi penantang Toyota Alphard dalam segmen MPV premium.

Marketing & PR Director MV}G Motor Indonesia, Arief Syarifudin, meminta semua orang untuk datang ke IIMS 2024 untuk mengunjungi booth MG.

“Dengan semangat inovasi dan komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, MG Motor Indonesia siap menghadirkan kejutan di IIMS 2024. Apakah itu MG Maxus 9 EV? Kami mengundang Anda untuk menyaksikan sendiri kejutan yang kami siapkan,” kata Arief, dalam keterangan resminya.

Diketahui, Maxus 9 sempat dipamerkan dalam ajang Gaikndo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 pada Agustus lalu. Namun, saat itu mereka hadir dengan merek sendiri tanpa menggandeng MG.

Maxus 9 dibekali baterai lithium-ion 90kWh yang menjanjikan jangkauan hingga 540 km dalam sekali pengisian penuh. Mobil ini juga telah mendapatkan rating keselamatan bintang 5 dari EURO NCAP.

