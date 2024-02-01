Akhirnya Meluncur di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harga POCO X6 5G dan POCO X6 Pro 5G

JAKARTA – POCO resmi meluncurkan dua model smartphone seri X terbarunya: POCO X6 5G dan POCO X6 Pro 5G dalam acara POCO Extreme Launch #3XMakingGG di Jakarta, Kamis, (1/2/2024). Peluncuran kedua smartphone ini cukup ditunggu karena POCO sebelumnya telah menggoda para penggemar produknya dengan informasi dan penampakan POCO X6 5G dan POCO X6 Pro 5G.

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, POCO X6 Pro 5G mengusung chipset, memori, dan penyimpanan, dengan daya baterai yang besar guna memenuhi kebutuhan para pencari performa ekstrem. POCO merancang smartphone ini untuk memberikan mereka pengalaman yang maksimal tanpa mengorbankan kinerja. Hasilnya, POCO X6 Pro hadir dengan waktu loading lebih cepat, operasi yang halus,

Performa gaming POCO X6 Pro yang ekstrem ini didukung chipset baru Dimensity 8300-Ultra yang mencetak rekor kecepatan baru untuk perangkat POCO, dengan benchmark AnTuTu sebesar 1.464.228. Chipset premium ini memberi kinerja yang lebih cepat, lebih mulus, dan efisiensi daya yang lebih baik agar pengguna bisa bermain game favorit yang membutuhkan banyak daya lebih lama.

"Sebagai smartphone pertama yang mengusung Dimensity 8300-Ultra, berarti POCO X6 Pro 5G segera ngasih kesempatan kepada POCO Fans buat menikmati fitur unggulan seperti kemampuan AI generatif dan memori sekelas flagship," papar Andi Rengreng Associate Director Marketing POCO Indonesia.