Samsung Resmi Hadirkan Galaxy AI pada Galaxy S24 Series di Indonesia

Samsung resmi luncurkan Galaxy AI pada Galaxy S24 di Indonesia. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia resmi merilis Galaxy S24 Series, smartphone pertama dengan Galaxy AI. Kehadiran Galaxy AI disebut dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas dengan cepat dan mudah.

“Galaxy AI menjadi terobosan kami yang menandai momen spesial. Hari ini, resmi kami memperkenalkan, Samsung Galaxy S24 series dengan Galaxy AI di dalamnya akan melampaui batasan dalam komunikasi, meningkatkan produktivitas dan kreativitas dengan cepat dan mudah,” kata President of Samsung Electronics Indonesia, Harry Lee, dalam peluncuran Samsung Galaxy S24 series di Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Sehingga akan banyak peluang baru yang dapat diraih dari tangan Anda," sambungnya.

Sejumlah fitur seperti Chat Assist, Note Assist, Web Assist, hingga Live Translate, menggunakan konsep AI on-device dari Galaxy AI. Penggunaannya sangat simpel dan memberi keamanan data bagi pengguna.

“Untuk produktivitas, dua fitur ini yang paling sering saya pakai. Saat meeting global, saya tinggal rekam semua pembicaraan dalam meeting, and Transcript Assist will converted it into text, even summary it with one tap," ujar Vice President MX Business Samsung Electronics Indonesia, Lo Khing Seng, dalam kesempatan sama.

Ia menjelaskan, fitur lainnya adalah Live Translate. Ia mengaku ketika sedang meneleon dengan orang asing, tinggal mengaktifkan Live Translate.

"No more lost in translation. Karena kedua fitur ini menggunakan AI on-device, maka privacy dan security dari meeting tersebut akan tetap terjaga. AI on-device ini hanya ada di Galaxy S terbaru kami,” tuturnya.

Saat ini, smartphone ini bisa dimiliki melalui pre-order yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2024 dan akan berakhir 6 Februari 2024.

Galaxy S24 Ultra hadir mulai dari harga Rp21.999.000 (12/256GB), lalu Galaxy S24+ dibanderol dengan harga mulai Rp16.999.000(12/256GB) sedangkan Galaxy S24 tersedia mulai dari harga Rp13.999.000 (8/256GB).