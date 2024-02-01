Apa Penyebab Motor Sulit Menyala saat Mesin Dingin?

JAKARTA - Bagi pengendara motor, kesulitan saat mencoba menghidupkan mesin pada pagi hari atau saat mesin dingin adalah masalah umum yang sering dialami.

Banyak faktor dapat menjadi penyebab utama dari kendala ini. Jika Anda mengalami hal demikian maka sebaiknya tidak dianggap remeh.

Motor yang susah dinyalakan saat mesin dingin menjadi indikasi adanya permasalahan pada mesin. Segera cek kondisi motor Anda ke bengkel. Lantas apa penyebab motor yang susah dinyalakan saat mesin dingin?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (1/2/2024), berikut beberapa faktor yang mungkin menyebabkan motor sulit menyala saat mesin dingin :

1. Kualitas Bahan Bakar dan Kebersihan Karburator

Salah satu alasan utama adalah kualitas bahan bakar yang buruk atau karburator yang kotor. Endapan dan kotoran dalam karburator dapat menyebabkan penyempitan saluran bahan bakar, mengganggu proses pengabutan yang optimal.

BACA JUGA: Tips Beli Motor Bekas agar Tidak Tertipu

2. Cek Kompresi Mesin

Kompresi mesin yang lemah juga bisa menjadi faktor. Tekanan udara di ruang bakar yang rendah dapat menyulitkan proses penghidupan mesin.

Cek kompresi mesin dengan melepas busi dan mencoba kick stater dapat memberikan indikasi kondisi kompresi mesin.