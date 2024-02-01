Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Penyebab Motor Sulit Menyala saat Mesin Dingin?

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |19:21 WIB
Apa Penyebab Motor Sulit Menyala saat Mesin Dingin?
Apa penyebab motor sulit menyala saat mesin dingin? (Ilustrasi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bagi pengendara motor, kesulitan saat mencoba menghidupkan mesin pada pagi hari atau saat mesin dingin adalah masalah umum yang sering dialami.

Banyak faktor dapat menjadi penyebab utama dari kendala ini. Jika Anda mengalami hal demikian maka sebaiknya tidak dianggap remeh.

Motor yang susah dinyalakan saat mesin dingin menjadi indikasi adanya permasalahan pada mesin. Segera cek kondisi motor Anda ke bengkel. Lantas apa penyebab motor yang susah dinyalakan saat mesin dingin?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (1/2/2024), berikut beberapa faktor yang mungkin menyebabkan motor sulit menyala saat mesin dingin :

1. Kualitas Bahan Bakar dan Kebersihan Karburator

Salah satu alasan utama adalah kualitas bahan bakar yang buruk atau karburator yang kotor. Endapan dan kotoran dalam karburator dapat menyebabkan penyempitan saluran bahan bakar, mengganggu proses pengabutan yang optimal.

2. Cek Kompresi Mesin

Kompresi mesin yang lemah juga bisa menjadi faktor. Tekanan udara di ruang bakar yang rendah dapat menyulitkan proses penghidupan mesin.

Cek kompresi mesin dengan melepas busi dan mencoba kick stater dapat memberikan indikasi kondisi kompresi mesin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement