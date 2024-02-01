Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi 5 Skutik Bekas Harga Rp7 Jutaan

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |18:36 WIB
Rekomendasi 5 Skutik Bekas Harga Rp7 Jutaan
Rekomendasi 5 skutik bekas harga Rp7 jutaan. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Motor matic menjadi favorit masyarakat di Indonesia. Banyak orang mencari skutik bekas yang handal dan harganya terjangkau.

Skutik dengan harga Rp7 jutaan bosa menjadi opsi menarik yang tak hanya menawarkan gaya ikonik, tetapi juga hemat biaya.

Dengan rentang harga yang ramah kantong dan tetap stylish, Anda dapat membawa pulang sukter matik dengan dan ramah kantong.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (1/2/2024), inilah beberapa pilihan skuter matic dengan harga terjangkau :

1. Honda Beat 2010

Honda Beat 2010 merupakan salah satu pilihan yang menarik dengan harga yang sesuai dengan anggaran Anda.

Mesinnya yang tangguh dan desain yang kompak membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna skutik.

Meskipun sudah berusia, Honda Beat tetap dapat diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari Anda.

2. Yamaha Mio Z 2016

Yamaha Mio Z 2016 hadir dengan gaya yang sporty dan performa yang handal. Mesinnya yang efisien dan desain yang aerodinamis membuatnya cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi perjalanan.

Dengan harga sekitar Rp7 jutaan, Yamaha Mio Z 2016 menawarkan nilai yang sangat baik untuk uang Anda.

3. Honda Beat 2019

Honda Beat 2019 adalah model yang lebih baru dengan fitur-fitur modern dan desain yang stylish. Mesin eSP FI yang dimilikinya menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.

Dengan harga yang sama dengan anggaran Anda, Honda Beat 2019 bisa menjadi pilihan yang menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181237/honda_beat-SOUn_large.jpg
Daftar 4 Motor Bekas Rp8 Jutaan yang Masih Layak Pakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/53/3155537/suzuki_nex_ii-h0M4_large.jpg
5 Motor Matic Bekas di Bawah Rp10 Juta, Masih Tangguh Dipakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/53/3146504/honda_beat-qFXV_large.jpg
Daftar Motor Murah Bekas Harga Rp2-3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/53/3144814/yamaha_freego-q0rI_large.jpg
Daftar Motor Bekas yang Cocok untuk Anak Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/53/3135156/yamaha_fino-R2qj_large.jpg
Daftar Motor Bekas Harga Rp5 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/53/3101485/motor_honda_beat-IhRg_large.jpg
Harga Motor Beat Bekas 2010 Terbaru Lengkap dengan Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement