Rekomendasi 5 Skutik Bekas Harga Rp7 Jutaan

JAKARTA - Motor matic menjadi favorit masyarakat di Indonesia. Banyak orang mencari skutik bekas yang handal dan harganya terjangkau.

Skutik dengan harga Rp7 jutaan bosa menjadi opsi menarik yang tak hanya menawarkan gaya ikonik, tetapi juga hemat biaya.

Dengan rentang harga yang ramah kantong dan tetap stylish, Anda dapat membawa pulang sukter matik dengan dan ramah kantong.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (1/2/2024), inilah beberapa pilihan skuter matic dengan harga terjangkau :

1. Honda Beat 2010

Honda Beat 2010 merupakan salah satu pilihan yang menarik dengan harga yang sesuai dengan anggaran Anda.

Mesinnya yang tangguh dan desain yang kompak membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna skutik.

Meskipun sudah berusia, Honda Beat tetap dapat diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari Anda.

2. Yamaha Mio Z 2016

Yamaha Mio Z 2016 hadir dengan gaya yang sporty dan performa yang handal. Mesinnya yang efisien dan desain yang aerodinamis membuatnya cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi perjalanan.

Dengan harga sekitar Rp7 jutaan, Yamaha Mio Z 2016 menawarkan nilai yang sangat baik untuk uang Anda.

3. Honda Beat 2019

Honda Beat 2019 adalah model yang lebih baru dengan fitur-fitur modern dan desain yang stylish. Mesin eSP FI yang dimilikinya menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan.

Dengan harga yang sama dengan anggaran Anda, Honda Beat 2019 bisa menjadi pilihan yang menarik.