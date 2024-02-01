Viral Pengendara Motor Diduga Terobos Iring-iringan Presiden Jokowi, Nyaris Tertabrak Ambulans

JAKARTA - Viral di media sosial video seorang pengendara motor diduga menerobos iring-iringan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengendara motor itu nekat menerobos iring-iringan Presiden Jokowi yang diduga tengah kunjungan kerja ke Yogyakarta.

Pengendara motor itu berada di barisan iring-iringan presiden. Ia berada di sisi kiri ambulans yang ada dalam iring-iringan.

"Detik-detik Pemotor Terobos Iring-iringan Jokowi di Jogja," demikian keterangan video itu, sebagaimana diposting akun Instagram @memomedsos, dikutip Kamis (1/2/2024).