5 Cara Bikin Harga Jual Mobil Bekas Tinggi

JAKARTA - Harga mobil bekas ditentukan sejumlah faktor sehingga bisa berbeda, meski berasal dari keluaran tahun yang sama dan model yang sama. Salah satu yang bisa meningkatkan harga jual mobil bekas adalah kondisi mesin.

Diketahui, mesin mobil terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung untuk menghasilkan tenaga. Agar dapat bekerja secara optimal, pemilik harus merawatnya secara rutin demi menjaga kondisinya.

Kondisi internal mesin yang bersih akan memberikan performa, efisiensi, bahkan harga jual tinggi. Berikut cara merawat internal mesin mobil seperti dibagikan Hyundai Indonesia, sebagaimana dikutip pada Kamis (1/2/2024) :

1. Bahan Bakar

Salah satu faktor penting yang dapat memastikan kebersihan bagian dalam mesin adalah penggunaan bahan bakar yang tepat. Penggunaan BBM sesuai octane dapat menjaga pembakaran lebih optimal.

Untuk mobil bensin, sebaiknya menggunakan RON 92. Untuk mesin diesel, disarankan menggunakan bahan bakar berkualitas seperti Pertamina Dex, Shell Diesel, maupun BP Diesel.

Bahan bakar dengan octane rendah dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan membuat tenaga mesin terhambat. Selain itu, dapat menghasilkan kerak yang dapat mengganggu performa mesin.

2. Filter Oli dan Bensin

Jangan lupa untuk mengganti filter oli dan bensin sesuai waktunya. Kotoran dan partikel halus yang menumpuk bisa lolos dari filter dan membuat performa mobil menurun sehingga mempengaruhi kebersihan di dalam mesin.

3. Carbon Clean

Cara ini dilakukan untuk membersihkan kerak karbon yang menempel pada komponen dalam mesin. Carbon clean dapat membantu membersihkan area internal seperti katup hingga piston supaya kerjanya lebih optimal. Kerak karbon yang menempel dapat menyebabkan penurunan performa dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi.