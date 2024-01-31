Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Axioo Luncurkan Lini Laptop Hype Series, Produk Inovatif dengan Harga yang Terjangkau

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |08:01 WIB
Axioo Luncurkan Lini Laptop Hype Series, Produk Inovatif dengan Harga yang Terjangkau
Foto: Dika/Okezone.
A
A
A

JAKARTA – Pabrikan dalam negeri, Axioo meluncurkan lini laptop terbarunya, Axioo Hype Series yang telah lama dinanti-nanti. Lini laptop terbaru Axiio ini menjanjikan performa yang prima dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan motto Axiio, innovative yet affordable atau inovatif tetapi tetap terjangkau.

Vice President Business Development & Stategic Partnership PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) Timmy Theopelus mengatakan bahwa Axioo  Hype Series adalah produk yang ditujukan untuk generasi muda dan masyarakat usia produktif di Indonesia.

"Kenapa kami pilih nama ini. Hype ini bicara tentang suatu yang menarik, Hype ini bicara tentang suatu yang nge-tren, Hype ini bicara tentang suatu yang bikin kita excited (bersemangat) pada saat kita mengerjakan sesuatu yang bisa membuat hasilnya lebih maksimal. Kami berharap dari produk ini pun bisa nge-boost (meningkatkan) produktivitas kita sehari-hari," kata Timmy di acara Launching Axiio Hype Series di Jakarta, Rabu, (31/1/2024).

Axioo Hype Series memperkenalkan enam model laptop yang ditujukan untuk semua kalangan, dari pelajar hingga professional dan content creator, yaitu Axioo Hype 1 dan Hype 1.0, Hype 3, Hype 5, dan Hype 7.

Model Hype 1 dan Hype 1.0 merupakan laptop yang cocok untuk kalangan pelajar, first time user, atau UMKM mikro yang membutuhkan teknologi terkini dengan harga terjangkau dan kemampuan yang baik.

Halaman:
1 2 3
      
