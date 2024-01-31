Instagram Mulai Uji Coba Fitur Flipside

JAKARTA - Akhir-akhir ini pengguna Instagram menemukan fitur terbaru dalam aplikasi yang disebut sebagai Flipside. Pasalnya, Meta mengkonfirmasi memang sedang melakukan uji coba fitur ini, yang dapat digunakan langsung oleh pengguna Instagram.

Melansir dari Livemint pada Rabu (31/1/2024), bahwa Kepala Instagram Adam Mosseri sendiri belum yakin kapan Flipside akan resmi menjadi salah satu fitur Instagram. Dengan adanya uji coba yang dilakukan Meta terhadap respon pengguna Instagram, menentukan apakah Flipside akan dipertahankan atau tidak.

Pengguna dapat membagikan postingan yang lebih privasi pada Flipside dengan orang-orang tertentu. Selain itu bagi perusahaan, Flipside ternyata merupakan solusi dari adanya finsta, atau sebutan akun Instagram palsu yang memiliki fungsi sama seperti Flipside.

“Di satu sisi, rasanya menyenangkan untuk menciptakan ruang kosong yang terasa lebih pribadi. Di sisi lain, ini adalah cara lain untuk menjangkau audiens yang lebih kecil selain akun sekunder dan Teman Dekat. Kami akan melihat bagaimana tanggapan orang-orang dalam uji coba ini, dan mengulanginya ke depan.” ujar Adam Mosseri.