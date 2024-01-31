Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Mulai Uji Coba Fitur Flipside

Hana Mufidah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |18:00 WIB
Instagram Mulai Uji Coba Fitur Flipside
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Akhir-akhir ini pengguna Instagram menemukan fitur terbaru dalam aplikasi yang disebut sebagai Flipside. Pasalnya, Meta mengkonfirmasi memang sedang melakukan uji coba fitur ini, yang dapat digunakan langsung oleh pengguna Instagram.

Melansir dari Livemint pada Rabu (31/1/2024), bahwa Kepala Instagram Adam Mosseri sendiri belum yakin kapan Flipside akan resmi menjadi salah satu fitur Instagram. Dengan adanya uji coba yang dilakukan Meta terhadap respon pengguna Instagram, menentukan apakah Flipside akan dipertahankan atau tidak.

Pengguna dapat membagikan postingan yang lebih privasi pada Flipside dengan orang-orang tertentu. Selain itu bagi perusahaan, Flipside ternyata merupakan solusi dari adanya finsta, atau sebutan akun Instagram palsu yang memiliki fungsi sama seperti Flipside.

“Di satu sisi, rasanya menyenangkan untuk menciptakan ruang kosong yang terasa lebih pribadi. Di sisi lain, ini adalah cara lain untuk menjangkau audiens yang lebih kecil selain akun sekunder dan Teman Dekat. Kami akan melihat bagaimana tanggapan orang-orang dalam uji coba ini, dan mengulanginya ke depan.” ujar Adam Mosseri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement