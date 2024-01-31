Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Membuat Pesan WhatsApp Menghilang Otomatis Menggunakan Fitur Pesan Sementara

Hana Mufidah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |17:01 WIB
Cara Membuat Pesan WhatsApp Menghilang Otomatis Menggunakan Fitur Pesan Sementara
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Cara membuat pesan WhatsApp menghilang otomatis dapat menggunakan fitur pesan sementara. Langkah-langkahnya diungkap pada artikel ini.

Tidak sedikit pengguna WhatsApp yang menggunakan aplikasi pengiriman pesan ini untuk bekerja. Namun konsekuensinya adalah ruang chat yang tersimpan menjadi banyak, hingga membuat penyimpanan penuh.

WhatsApp telah memiliki fitur pesan sementara yang gunanya sebagai penghapusan otomatis pada ruang pesan yang telah diaktifkan fitur pesan sementara. Penghapusan yang dilakukan juga dapat diatur jangka waktunya mulai dari 24 jam hingga 90 hari.

Namun tidak perlu khawatir pada pesan penting yang Anda miliki, karena pesan sementara ini juga memiliki fitur untuk menyimpan pesan yang Anda pilih.

Dilansir dari WhatsApp FAQ, berikut ini cara membuat pesan WhatsApp menghilang otomatis dapat menggunakan fitur pesan sementara.

Untuk menggunakan fitur pesan sementara agar pesan bisa menghilang otomatis ini perlu mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu. Pengguna dapat mengaktifkannya melalui pengaturan WhatsApp chat maupun pada ruang chat yang dipilih.

