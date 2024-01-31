Link Download Aplikasi Sirekap Pemilu 2024 dan Cara Daftar Akun Sirekap Via Mobile 2024

JAKARTA - Link download aplikasi Sirekap Pemilu 2024 dan cara daftar akun Sirekap via mobile 2024 bisa Anda dapatkan pada artikel satu ini.

Sirekap merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi. Aplikasi yang dikelola langsung oleh KPS (Komisi Pemilihan Umum) ini telah rilis pada 22 Januari 2024 sebagai salah satu alat dalam pemungutan suara pemilu yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari mendatang.

Sirekap Pemilu 2024 dapat digunakan oleh tim KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai alat penginputan rekapitulasi suara. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat menghitung dan mempublikasikan suara hasil pemilu.

Aplikasi ini dapat mencegah adanya manipulasi suara dan meminimalisirkan adanya kesalahan dalam penulisan perolehan suara.

Berikut ini Okezone Techno berikan link download aplikasi Sirekap Pemilu 2024 beserta cara daftar akun Sirekap melalui ponsel.

Link Download Aplikasi Sirekap Pemilu 2024

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kpu.sirekap2024&hl=en_US

Sebelum masuk ke Akun Sirekap, Anda memerlukan hal-hal yang harus disiapkan terlebih dahulu.

1. Ponsel yang Anda gunakan haruslah menggunakan kunci pola atau kunci sidik jari

2. Download Google Authenticator

3. Gunakan nomor yang terhubung dengan WhatsApp

4. Gunakan perangkat yang mumpuni dan memiliki cukup ruang