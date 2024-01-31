Spesifikasi dan Harga Yamaha Lexi LX 155

JAKARTA - Yamaha merilis model Lexi LX 155 di Jakarta pada 12 Januari 2024. Kehadiran Lexi LX 155 menghadirkan opsi pilihan bagi masyarakat pencinta skutik premium.

"Kami meluncurkan produk terbaru Lexi LX 155 Series, yang tidak hanya semakin memperkuat kategori MAXi Yamaha, tetapi memberikan opsi pilihan yang lebih beragam kepada konsumen pecinta skutik premium di Tanah Air," kata President Director & CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Beti, mengutip situs Yamaha, Rabu (31/1/2024).

Ia menyebut, pihaknya menghadirkan Lexi LX 155 untuk para pengendara aktif yang ingin memiliki skutik premium yang simpel dan praktis untuk dikendarai sehari-hari, namun tetap punya performa maksimal dari segi mesin, fitur, maupun kenyamanan berkendara.

"Itulah sebabnya, kami menyebut model baru ini 'Simple but MAXI'. Menariknya lagi, Lexi LX 155 Series telah menggunakan mesin Blue Core 155cc VVA generasi terbaru yang lebih minim vibrasi dan gesekan," katanya.

Ia melanjutkan, hal ini membuat akselerasi dan performa motor menjadi lebih bertenaga serta responsif.

"Skutik terbaru ini juga memiliki keunggulan yang merupakan ciri khas Lexi yaitu ruang pijakan kaki yang rata dan luas,” tutur Dyonisius Beti.

Lexi LX 155 dilengkapi mesin Blue Core 155 cc generasi terbaru. Sentuhan pembaharuan tersebut dapat dilihat pada design camshaft, piston dan head serta jalur oli, sehingga menghasilkan performa lebih baik karena minim gesekan serta vibrasi.

Mesin terbaru pada Lexi LX 155 menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3 kW/8000 rpm dan torsi maksimum sebesar 14.2 Nm/6500 rpm. Selain itu, mesin LEXi LX 155 telah berteknologi VVA (Variable Valve Actuation), SOHC, 4 valve dan liquid cooled.

Pada mesin produk teranyar Yamaha ini sudah disematkan Stop & Start System yang berfungsi mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor sedang berhenti. Selain itu, terdapat Smart Motor Generator berfungsi membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan. Lexi LX 155 Connected ABS memiliki sistem pengereman ABS (Anti-lock Braking System) untuk mengoptimalkan pengereman saat berkendara dan semakin nyaman dikendarai.