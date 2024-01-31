Spesifikasi dan Harga Honda Vario 160 tahun 2024

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan Honda Vario 160 edisi 2024 pada Januari ini. Honda Vario 160 mengalami penyegaran dari sisi warna dan desain.

Pada varian CBS, kini mengalami penambahan warna active matte blue. Pada tipe ABS, mengalami penambahan warna grande matte blue. Sementara Vario 160 tipe CBS Grande yang hadir dengan warna yang sama dengan tipe ABS, yaitu active matte red, active matte black, dan active matte blue.

Selain itu, pada tipe ABS dan CBS Grande mendapatkan velg warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium. Tipe CBS disematkan desain stripe baru dengan permainan garis tipis dan tajam berwarna terang.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan, warna dan desain striping baru membuat pilihan konsumen semakin beragam. Hal ini diwujudkan untuk memenuhi permintaan konsumen akan skutik dengan tampilan mewah dan sporty.

"Kami memberikan pilihan yang semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu dinamis. Melalui kehadiran warna dan striping baru pada Honda Vario 160, kami ingin tetap mempertahankan kebanggaan bagi pengendaranya dengan karakter premium dan performa tinggi yang selalu dapat dibanggakan,” kata Octa, mengutip situs Astra Honda, Rabu (31/1/2024).

Selain itu, Honda Vario 160 dibekali mesin generasi terbaru berkapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm. Dengan dapur pacu tersebut, Honda Vario 160 mengonsumsi bahan bakar 46,9 km/liter.

Honda Vario 160 mengaplikasikan teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang membuat skutik premium sporty ini semakin lincah dan mudah dikendarai.

Honda Vario 160 dilengkapi Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pengendara.