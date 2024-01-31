Kesan Pertama Jajal Suzuki Burgman Street 125 EX

JAKARTA - Okezone berkesempatan menjajal motor skutik anyar Suzuki yakni Burgman Street 125 EX, yang telah dikenalkan ke publik pada akhir tahun lalu.

Sebelum mulai menjajalnya, Okezone mengamati seksama motor yang diproduksi di India tersebut. Motor ini memiliki LED lampu depan dan belakang didesain proporsional posisi rendah pada penutup depan dan menampilkan desain lensa terpisah. Knalpot Burgman Street 125 EC juga tampil sporty dengan garis-garis tajam.

Begitu mencoba menaikinya, bagi pengendara yang bertinggi 166 cm agak menjinjit, tapi tidak mengurangi kenyamanan. Kemudian mata tertuju pada panel full digital. Panel itu menampilkan jam, pengukur kecepatan, suhu mesin, indikator bensin, dan konsumsi bensin rata-rata.

Sementara bagian dek sangat luas. Floorboard yang luas juga membuat penggunanya sangat nyaman menapakkan kaki. Selain itu, footboard cukup lapang sehingga pengendara leluasa untuk selonjoran. Hal ini bisa membuat pengendara nyaman saat menempuh perjalanan jauh atau menembus kepadatan di perkotaan.

Bagian setang Burgman Street 125 EX agak tinggi, tapi masih nyaman. Sementara joknya yang tinggi, lebar, dan empuk membuat posisi berkendara nyaman. Dengan floorboard dan footboard yang lapang, membuat Brugman Street 125 EX cukup nyaman saat berkendara dalam jangka waktu lama.

Bagian dek yang datar dan luas juga dapat menunjang pengendara saat membawa sejumlah barang. Tak hanya itu, terdapat 2 kait sehingga memudahkan untuk menaruh barang.

Burgman Street 125 EX memiliki kompartemen depan sisi kiri yang tertutup cukup besar untuk menampung barang pengendara, seperti smartphone. Kompartemen kiri itu dilengkapi kontak USB 2A untuk mengisi daya smartphone. Kompartemen di sisi kanan cukup besar untuk menyimpan barang seperti botol minum.

Saat mesin dihidupkan, suaranya sangat halus. Tak ada getaran berarti saat mesin dinyalakan.

Okezone pun mulai mencoba menjajalnya di lintasan milik PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) di Cikarang, Jawa Barat, Senin (29/1/2024). Mesin Burgman Street 125 EX terasa halus dan bertenaga begitu Okezone melakukan akselarasi. Tak ada getaran berarti.

Dalam kesempatan ini, terdapat lintasan zigzag. Skutik berbodi bongsor ini lincah saat melewati rintangan zigzag.