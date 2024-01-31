Raja Baru Malaysia Sultan Ibrahim Koleksi 300 Mobil, dari Lamborghini hingga Ford Mustang

JAKARTA - Sultan Ibrahim (65) resmi dilantik menjadi Raja ke-17 Malaysia, Rabu (31/1/2024). Pelantikan digelar di Istana Nasional di Kuala Lumpur.

Sultan Ibrahim dari Negara Bagian Johor tersebut menggantikan Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Sahah.

"Dengan sumpah ini, saya dengan sungguh -sungguh dan benar-benar mengaku setia, untuk memerintah secara adil untuk Malaysia sesuai dengan hukum dan Konstitusi," kata Sultan Ibrahim, mengutip NDTV, Rabu (31/1/2024).

Sultan Ibrahim memiliki sejumlah bisnis, mulai dari pertambangan hingga real estate.

Bloomberg melaporkan, Sultan Ibrahim dan keluarganya memiliki kekayaan 5,7 miliar dolar AS. Kekayaan Sultan Ibrahim itu meliputi tanah di Singapura serta investasi di berbagai perusahaan, seperti kelapa sawit, real estate, dan telekomunikasi. Ia juga memiliki saham di Forest City, proyek reklamasi dan pengembangan lahan senlai 100 miliar dolar AS di lepas pantai Johor.

Selain itu, sosok kelahiran 22 November 1958 tersebut dikenal gemar mengoleksi mobil. Bahkan disebutkan, Sultan Ibrahim mengoleksi hingga 300 mobil.

Melansir Malaysiakini, koleksi mobil Sultan Ibrahim di antaranya Chevrolet Corvette, Lamborghini, Ford Mustang, Maserati, GMC, dan Humvee.

Padsa 2018, Sultan Ibrahim memiliki replika mobil Fred Flintstone, tokoh kartun favoritnya. Saking sukanya dengan Flintstone, ia bahkan membangun Istana Flintstone.