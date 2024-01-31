Segini Pajak Mobil Subaru BRZ di Indonesia

JAKARTA - Subaru BRZ, varian yang diperkenalkan pada 2012, adalah sebuah mobil sport Grand Tourer (GT) yang melambangkan hasil kolaborasi antara Subaru dan Toyota. Kedua perusahaan tersebut mengambil bagian dalam pengembangan mobil ini, yang menciptakan sinergi yang unik dalam penamaannya di pasar global.

Di beberapa negara, Subaru BRZ dikenal sebagai Toyota 86. Sementara di Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, mobil ini dijual dengan merek Scion FR-S.

Dengan konsep interior 2+2, Subaru BRZ menawarkan pengalaman berkendara yang sporty namun tetap praktis untuk sehari-hari. Meskipun memiliki kursi belakang, ruang yang terbatas membuatnya sulit bagi penumpang di bagian belakang untuk menemukan kenyamanan yang optimal.

Lantas berapa pajak mobil ini? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (31/1/2024), berikut besaran pajak Subaru BRZ :