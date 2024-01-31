Jajal BYD Atto 3, Meliuk Gesit di Tanjakan Punclut Bandung

BANDUNG - Build Your Dreams (BYD), mobil listrik pabrikan asal China, meluncurkan tiga jenis mobil listriknya di Indonesia pada 18 Januari 2024. Ketiga varian itu adalah BYD Dolphin, Atto 3, dan Seal.

Okezone berkesempatan menjajal Atto 3, pada Selasa 30 Januari 2024. Sesi pertama menjajal mobil berbaterai Lithium Ferro Phospate (LFP) itu dengan jarak tempuh yang terbilang pendek, tapi cukup menantang.

Punclut, Lembang, Bandung Barat, menjadi titik tujuan test drive kali ini. Start dari Diler BYD Arista Bandung, mobil berjenis SUV itu dengan mulus melibas berbagai tikungan, tanjakan, dan turunan yang cukup curam menuju daerah dataran tinggi di kawasan tersebut.

Mode berkendara di Atto 3 ini ada, yaitu Eco, Normal dan Sport. Okezone menjajal menggunakan mode Normal, tarikan mobil yang kebetulan type tertinggi terbilang lincah dan responsif.

Saat menjajal, mobil yang ditumpangi Okezone diisi 3 orang, satu pengemudi dan 2 penumpang. Sementara kapasitas mobil bisa menampung 5 orang.

Mobil dengan varian type Superior Extended ini memiliki jarak tempuh hingga 480 kilometer. Dari pengalaman tersebut, BYD menjadi mobil listrik yang kompetitif mengaspal di Indonesia.

BYD juga tak kalah dengan merek mobil listrik lainnya. Mobil ini memiliki berbagai fitur yang memanjakan dalam berkendara, tanpa mengabaikan sektor keamanannya.

Menurut Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, meski secara global sudah dikenal baik performanya, di Indonesia BYD merupakan brand baru. Karena itu penting penting untuk mengenalkan BYD kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian BYD untuk mengenalkan produk kami," ujar Luther Panjaitan.