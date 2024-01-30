Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Pertimbangkan Buat Galaxy Z Fold6 yang Lebih Terjangkau

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:01 WIB
Samsung Pertimbangkan Buat Galaxy Z Fold6 yang Lebih Terjangkau
Samsung Galaxy Z Fold5 dan Galaxy Z Flip5
JAKARTA Samsung tengah mempertimbangkan untuk merilis versi yang lebih murah, untuk smartphone lipat yang akan dirliis, Galaxy Z Fold6, menurut rumor yang beredar di negara asal pabrikan elektronik itu, Korea Selatan. Jika rumor ini terkonfirmasi, ponsel lipat Samsung kemungkinan akan dapat lebih terjangkau bagi konsumen.

Ini adalah pertama kalinya Samsung berencana menghadirkan perangkat lipat berbiaya lebih rendah. Dan ini cukup menarik karena Samsung lebih memilih seri Fold, bukan seri Flip yang lebih laris terjual.

Belum diketahui apakah nantinya Galaxy Z Fold6 akan dibanderol murah atau akan ada opsi dari seri perangkat tersebut yang lebih murah. Sampai saat ini Samsung sendiri belum memberi tanggapan.

Dilansir dari GSMArena, langkah ini tampaknya akan membantu Samsung mendapatkan lebih banyak daya tarik dengan perangkat lipatnya di pasar China, yang sejauh ini didominasi oleh pemain lokal.

Fold6 yang lebih murah juga berpotensi mempeluas pasar global untuk perangkat lipat, yang saat ini masih dikuasai oleh Samsung. Namun, di sisi lain, peluncuran perangkat semacam itu mungkin bisa berdampak buruk pada profitabilitas Samsung.

Selain itu, perusahaan tampaknya berpikir bahwa jika krisis ekonomi terjadi, masyarakat masih memiliki pilihan untuk membeli smartphone layar lipat murah, alih-alih tidak ada pilihan membeli sama sekali.

(Rahman Asmardika)

      
