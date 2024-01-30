Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Scooter Bongsor Suzuki Burgman Street 125 EX Dibandrol Rp24,7 juta Siap Dikirim ke Konsumen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:29 WIB
Scooter Bongsor Suzuki Burgman Street 125 EX Dibandrol Rp24,7 juta Siap Dikirim ke Konsumen
Tampilan motor scooter Suzuki Burgman Street 125 EX. (Foto: Okezone/Erha Aprili)
JAKARTA - Suzuki Indonesia telah mengenalkan ke publik sepeda motor matic anyar Burgman Street 125 EX pada akhir tahun lalu. Motor yang diproduksi di India dirancang untuk dipasarkan secara global. Scooter bongsor ini dibanderol Rp24,4 juta. 

Dari segi perancangannya, Suzuki mengklaim Burgman Street 125 EX mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk para pengendara. “Burgman Street 125EX ini dirancang dan didesain sedemikian rupa untuk menunjang kemudahan, kenyamanan, serta keamanan berkendara," ujar Suzuki Motor Corporation Designer of Burgman Street 125EX , Matsuzawa Shuji, di Cikarang, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).

"Kami memadukan garis desain yang elegan dengan kekayaan konsep pada bodi motor dengan berbagai fitur untuk mengoptimalkan pengalaman berkendara yang penuh gaya,” lanjutnya. Ide dasar dari Burgman Street 125 EX adalah menghadirkan kendaraan mewah, stylish, dan tetap mengutamakan utilitas serta bermesin efisien.

Dengan begitu, Burgman Street 125 EX dapat digunakan untuk di berbagai negara dengan karakter pengendara beragam. Matsuzawa menjelaskan konsep dan keunggulan desain Suzuki Burgman Street 125 EX. Ini dimulai dari keseluruhan desain motor yang elegan dengan garis dynamic body yang cenderung melengkung menambahkan kesan yang mewah.

