HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Motor Bekas Tarikan Leasing Murah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:20 WIB
Kenapa Motor Bekas Tarikan Leasing Murah?
Ilustrasi harga motor bekas ( Foto: Okezone)
A
A
A

KENAPA motor bekas tarikan leasing murah? Hal ini menjadi pertanyaan banyak orang. Pasalnya, angka yang ditawarkan terkadang sangat jauh dari harga pasaran yang membuatnya tidak masuk akal.

Adapun motor tarikan leasing merupakan kendaraan milik debitur atau orang yang membeli dengan kredit namun kreditnya macet atau cicilannya tersendat.

Sebelum ditarik oleh pihak leasing, debitur biasanya akan diberikan berbagai peringatan. Namun setelah peringatan itu debitur tetap tidak dapat membayar, maka pihak leasing akan menyita motornya.

Lantas kenapa motor bekas tarikan leasing murah? Dikarenakan tarikan leasing tersebut kemudian akan dilelang untuk dapat melunasi sisa hutang kredit debitur dan dijual ke dealer motor bekas. Oleh karena hal ini, motor hasil tarikan leasing memiliki harga yang sangat murah.

Motor hasil tarikan leasing ini sejatinya dapat menjadi solusi untuk memiliki motor idaman dengan harga yang lebih murah.

