Klarifikasi Toyota Indonesia Terkait Isu Penyimpangan Sertifikasi Mobil Mesin Diesel

Toyota Indonesia memastikan mobil mesin diesel yang beredar di Tanah Air tidak terdampak dari skandal sertifikasi.

JAKARTA - Toyota Indonesia memastikan mobil yang beredar di Tanah Air tak terdampak masalah pada mesin diesel usai mendapat laporan dari Toyota Industri Corporation (TICO). Pihak Toyota Indonesia mengklaim mesin diesel yang diproduksi dan dipasarkan telah sesuai standar dan memenuhi sertifikasi yang berlaku.

Sebelumnya Toyota Motor Corporation (TMC) mengumumkan terdapat masalah pada mesin diesel. Ada 10 model global yang terdampak dari penyimpangan sertifikasi mesin diesel ini. Enam model di antaranya dipasarkan di Jepang, kemudian ada satu model diproduksi di Indonesia.

BACA JUGA: Toyota Recall Puluhan Ribu Mobil karena Airbag Bermasalah

Namun, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam membantah kabar tersebut. Menurut dia, mobil mesin diesel yang dipasarkan di Indonesia sudah memenuhi sertifikasi sehingga sesuai standar.

Sehingga, lanjut Bob, isu mesin diesel tersebut tidak berdampak pada model-model kendaraan Toyota di Indonesia. Bob menyebut, isu penyimpangan sertifikasi ini hanya berdampak pada beberapa negara, tapi tidak Indonesia.

"Isu ini berkaitan dengan prosedur sertifikasi di beberapa negara selain Indonesia dan tidak berkaitan maupun mempengaruhi kinerja horsepower, torsi, maupun kinerja mesin lainnya. Isu ini juga tidak berkaitan maupun mempengaruhi keamanan kendaraan serta besaran emisi yang dihasilkan kendaraan," katanya.