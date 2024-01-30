Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Klarifikasi Toyota Indonesia Terkait Isu Penyimpangan Sertifikasi Mobil Mesin Diesel

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:16 WIB
Klarifikasi Toyota Indonesia Terkait Isu Penyimpangan Sertifikasi Mobil Mesin Diesel
Toyota Indonesia memastikan mobil mesin diesel yang beredar di Tanah Air tidak terdampak dari skandal sertifikasi.
A
A
A

JAKARTA - Toyota Indonesia memastikan mobil yang beredar di Tanah Air tak terdampak masalah pada mesin diesel usai mendapat laporan dari Toyota Industri Corporation (TICO). Pihak Toyota Indonesia mengklaim mesin diesel yang diproduksi dan dipasarkan telah sesuai standar dan memenuhi sertifikasi yang berlaku.

Sebelumnya Toyota Motor Corporation (TMC) mengumumkan terdapat masalah pada mesin diesel. Ada 10 model global yang terdampak dari penyimpangan sertifikasi mesin diesel ini. Enam model di antaranya dipasarkan di Jepang, kemudian ada satu model diproduksi di Indonesia.

Namun, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam membantah kabar tersebut. Menurut dia, mobil mesin diesel yang dipasarkan di Indonesia sudah memenuhi sertifikasi sehingga sesuai standar.

Sehingga, lanjut Bob, isu mesin diesel tersebut tidak berdampak pada model-model kendaraan Toyota di Indonesia. Bob menyebut, isu penyimpangan sertifikasi ini hanya berdampak pada beberapa negara, tapi tidak Indonesia.

"Isu ini berkaitan dengan prosedur sertifikasi di beberapa negara selain Indonesia dan tidak berkaitan maupun mempengaruhi kinerja horsepower, torsi, maupun kinerja mesin lainnya. Isu ini juga tidak berkaitan maupun mempengaruhi keamanan kendaraan serta besaran emisi yang dihasilkan kendaraan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543/toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877/toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178498/toyota-qLEP_large.jpg
Toyota Sebut Penggunaan Etanol pada BBM Bukan Hal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178230/toyota_land_cruiser-u3k0_large.jpg
Toyota Land Cruiser FJ Meluncur, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176690/gac_aion_160-M7zb_large.jpg
Kembaran Toyota bZ3X Bakal Meluncur, Harga Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement