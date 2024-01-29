Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Roy Suryo: AI Adalah Sebuah Keniscayaan, Pemerintah Perlu Cepat Mengantisipasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:17 WIB
Roy Suryo. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pakar Telematika Roy Suryo menyoroti makin luasnya peran teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menurutnya saat ini mulai mengambil alih peran pekerja media. Hal ini disampaikan Roy setelah menghadiri Forum Diskusi Media yg diselenggarakan oleh Museum Pers Nasional dalan Rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Senin, (29/1/2024).

Forum ini membahas topik "AI (Artificial Intelligence) dan Keberlanjutan Media", dan menghadirkan sejumlah narasumber DirJen IKP Kominfo Usman Kansong, Ninuk Pambudy dari Kompas, Dahlan Dani dari Tribun, Wahyu Dhyatmika dari Tempo, dan Dewan Pengawas TVRI Agus Sudibyo dengan Prita Laura sebagai moderator.

Menurut Roy Suryo, diskusi yang berlangsung sangat berkaitan dengan nasib Media yg saat ini mulsi " digempur" dengan Teknologi AI.

“Tak hanya chatbot seperti ChatGPT, yang semakin populer digunakan, namun Algoritma teknologi Kecerdasan Buatan / AI ini mulai "mengambil jatah" posisi dan peran Pekerja Media sesungguhnya dalam melaksanakan tugasnya,” kata Roy.

Televisi swasta mulai menampilkan Presenter AI, yang secara tidak langsung telah mengambil alih tugas penyiar sesungguhnya. Masyarakat mulai terbiasa dengan mulai terbiasa dengan naskah yang sebelumnya masih diketik reporter Berita, namun selanjutnya diolah dgn "Text-to-Voice Synthesizer" dan digeneralisasikan ke model Penyiar sehingga tampak lancar bisa berbicara seperti Penyiar sesungguhnya.

      
