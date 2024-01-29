Suzuki Catat Pemesanan Burgman Street 125 EX Capai 1.000 Unit

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat pemesanan motor skutik Burgman Street 123 EX mencapai 1.000 sejak diperkenalkan pada Oktober 2023. Pengiriman motor yang diproduksi di India tersebut akan dimulai pada Februari mendatang.

"Inden sudah 1.000 unit lebih, dengan berbayar (tanda jadi) Rp 500 ribu. Itu pesanan dari Oktober 2023," ujar Marketing Director Division Head Sales & Marketing 2 Wheels PT SIS, Yohei Shinozaki, di sela-sela test ride Burgman Street 125 EX, di Cikarang, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).

Total pemesanan tersebut dinilai menjadi respons positif dari konsumen di Tanah Air. Sementara jika baru memesan sekarang, pengiriman Burgman Street 125 EX memakan waktu hingga 2 bulan.

"Kalau baru pesan (sekarang-red) butuh 2 bulan," ujar Yohei.

Penjualan Burgman Street 125 EX ditargetkan mencapai sekira 6 ribu unit per tahun. Hal itu melihat pemesanan yang mencapai sekitar 500-600 unit per bulan.

"Awalnya satu tahun ya 5 ribu, tapi kalaupun kondisi sekarang itu ya 500 600 (sebulan-red)," kata Yohei.