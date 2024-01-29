Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Jual Mobil Listrik Edisi Terbatas, Cuma 1.000 Unit di Dunia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:38 WIB
Hyundai Jual Mobil Listrik Edisi Terbatas, Cuma 1.000 Unit di Dunia
Hyundai jual mobil listrik edisi khusus, hanya 1.000 di dunia. (Hyundai/Hypebeast)
A
A
A

JAKARTA Hyundai memutuskan menjual mobil listrik Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition. Kendaraan tersebut diproduksi terbatas, hanya 1.000 unit di seluruh dunia.

Melansir Electrek, Senin (29/1/2024), Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition dijual dengan harga mulai 59.400 dolar AS atau setara Rp937 jutaan. Angka tersebut lebih mahal sekitar Rp100 juta dari versi tertinggi Ioniq 5 yang dijual di Indonesia.

Sebagai informasi, Hyundai Ioniq 5 menjadi salah satu mobil listrik SUV terlaris di Amerika Serikat (AS). Setidaknya, hampir 34 ribu unit telah dikirimkan ke konsumen, yang mencatatkan rekor baru pada tahun lalu.

Kesuksesan itu membuat Hyundai bekerja sama dengan Walt Disney Imagineering untuk meluncurkan Ioniq 5 bertema Disney. Konsep tersebut pertama kali ditampilkan di NY Auto Show 2023 dengan elemen petir, aksen, musik, dan visual, membuat EV tersebut terlihat seperti keluar dari film Disney.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 merupakan produk yang dihadirkan khusus untuk memperingati 100 tahun berdirinya perusahaan Disney. Selain kendaraan, kerja sama tersebut mencakup periklanan, acara eksperiensial, konten, dan merchandising.

Mobil listrik edisi khusus ini mulai dijual, Senin (29/1/2024), di diler tertentu. Hyundai mengatakan produksinya akan “sangat terbatas”, dengan hanya tersedia 1.000 unit di seluruh dunia.

“Dari semua iklan baru yang menampilkan adegan film Disney yang ikonik hingga pengenalan kendaraan dengan masukan kreatif visual dari Walt Disney Imagineering, bersama-sama kami mengilustrasikan bahwa ada keajaiban dalam setiap perjalanan,” kata Angela Zepeda, Chief Marketing Officer Hyundai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hyundai Ioniq 5 Hyundai
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465/hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement