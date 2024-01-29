Hyundai Jual Mobil Listrik Edisi Terbatas, Cuma 1.000 Unit di Dunia

Hyundai jual mobil listrik edisi khusus, hanya 1.000 di dunia. (Hyundai/Hypebeast)

JAKARTA – Hyundai memutuskan menjual mobil listrik Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition. Kendaraan tersebut diproduksi terbatas, hanya 1.000 unit di seluruh dunia.

Melansir Electrek, Senin (29/1/2024), Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition dijual dengan harga mulai 59.400 dolar AS atau setara Rp937 jutaan. Angka tersebut lebih mahal sekitar Rp100 juta dari versi tertinggi Ioniq 5 yang dijual di Indonesia.

Sebagai informasi, Hyundai Ioniq 5 menjadi salah satu mobil listrik SUV terlaris di Amerika Serikat (AS). Setidaknya, hampir 34 ribu unit telah dikirimkan ke konsumen, yang mencatatkan rekor baru pada tahun lalu.

Kesuksesan itu membuat Hyundai bekerja sama dengan Walt Disney Imagineering untuk meluncurkan Ioniq 5 bertema Disney. Konsep tersebut pertama kali ditampilkan di NY Auto Show 2023 dengan elemen petir, aksen, musik, dan visual, membuat EV tersebut terlihat seperti keluar dari film Disney.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 merupakan produk yang dihadirkan khusus untuk memperingati 100 tahun berdirinya perusahaan Disney. Selain kendaraan, kerja sama tersebut mencakup periklanan, acara eksperiensial, konten, dan merchandising.

Mobil listrik edisi khusus ini mulai dijual, Senin (29/1/2024), di diler tertentu. Hyundai mengatakan produksinya akan “sangat terbatas”, dengan hanya tersedia 1.000 unit di seluruh dunia.

“Dari semua iklan baru yang menampilkan adegan film Disney yang ikonik hingga pengenalan kendaraan dengan masukan kreatif visual dari Walt Disney Imagineering, bersama-sama kami mengilustrasikan bahwa ada keajaiban dalam setiap perjalanan,” kata Angela Zepeda, Chief Marketing Officer Hyundai.