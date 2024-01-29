Sederet Mobil Bekas Murah Mulai Rp80 Jutaan

JAKARTA - Mencari kendaraan yang tidak hanya terjangkau tapi juga nyaman dan punya performa bagus adalah prioritas utama. Dalam mencari mobil, penting untuk punya strategi agar tidak melebihi anggaran.

Mobil-mobil seharga sekitar Rp80 jutaan menarik bagi mereka yang mau kendaraan handal tanpa mengeluarkan uang banyak. Bagi Anda yang sedang mencari cari mobil dengan harga tersebut dan mau performa bagus, ada beberapa pilihan mobil yang harus dipertimbangkan.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (29/1/2024), inilah beberapa rekomendasi mobil dengan harga sekitar Rp80 jutaan yang tetap berkualitas dan punya performa yang baik.

1. Daihatsu Xenia 1.0 Li tahun 2004

Daihatsu Xenia 1.0 Li tahun 2004 adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari MPV handal dengan harga terjangkau. Mobil ini menawarkan keseimbangan yang baik antara ukuran, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan pengemudi.

Ditenagai oleh mesin 1.0 liter, Xenia 1.0 Li memberikan performa yang andal untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan harga yang ramah di kantong, Daihatsu Xenia 1.0 Li tahun 2004 menawarkan nilai tambah yang signifikan bagi mereka yang mencari mobil dengan performa handal dan fitur dasar yang memadai.

2. Nissan Grand Livina 1.5 XV tahun 2009

Nissan Grand Livina 1.5 XV tahun 2009 adalah pilihan yang menarik untuk para pecinta mobil MPV yang menggabungkan kenyamanan, performa handal, dan daya tampung yang luas, semuanya dengan harga yang terjangkau.

Mobil ini didesain dengan gaya modern yang dinamis, menjadikannya kendaraan yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari maupun perjalanan keluarga.

Ditenagai oleh mesin bensin berkapasitas 1.5 liter, Grand Livina menawarkan kombinasi antara performa yang andal dan efisiensi bahan bakar yang baik. Mesin ini memberikan daya yang memadai untuk menangani berbagai kondisi perjalanan.

Dengan harga yang sangat bersaing, Nissan Grand Livina 1.5 XV tahun 2009 merupakan pilihan yang menarik untuk mereka yang mencari mobil keluarga yang handal dan fungsional tanpa mengorbankan gaya atau kenyamanan.

3. Honda Stream 1.7 tahun 2004

Honda Stream 1.7 tahun 2004 adalah mobil MPV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penggunaan sehari-hari dan perjalanan keluarga, Honda Stream menjadi pilihan menarik dengan harga yang terjangkau.

Mengusung mesin bensin berkapasitas 1.7 liter, Honda Stream menawarkan performa yang handal dan efisien. Mesin ini memberikan daya yang cukup untuk menghadapi berbagai kondisi perjalanan, baik di perkotaan maupun jalan raya.

Dengan harga yang kompetitif, mobil ini menghadirkan nilai tambah yang signifikan di segmen MPV.