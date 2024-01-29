Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penuhi Selera Pasar Indonesia, BYD Atto 3 Kini Punya Warna Hitam

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:09 WIB
Penuhi Selera Pasar Indonesia, BYD Atto 3 Kini Punya Warna Hitam
Penuhi selera pasar di Indonesia, BYD Atto 3 kini punya warna hitam. (MPI/Wahyu Sibarani)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik BYD Atto 3 kini hadir dengan warna hitam, yang dinamai Cosmos Black. Kehadiran warna hitam tersebut menambah varian warna BYD Atto 3, yaitu Sky White, Boulder Grey, Parkour Red, Surf Blue, dan Forest Green.

Head of Operation PT BYD Motor Indonesia, Bobby Bharata, menyebut kehadiran warna hitam tersebut guna memenuhi selera dan keinginan masyarakat Indonesia. Dia mengatakan, tidak bisa dipungkiri kalau masyarakat Indonesia menyukai mobil dengan warna hitam, putih, dan silver.

"BYD dikenal dengan warna-warna mobilnya yang variatif. Untuk Indonesia, kami membuat warna hitam karena memang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia," kata Bobby Bharata di sela-sela Media Test Drive BYD Atto 3, Senin (29/1/2024) ini.

Namun, Bobby Bharata tidak menjelaskan apakah warna hitam tersebut nantinya akan memiliki harga yang berbeda dengan warna lainnya. Hingga kini, BYD Indonesia belum mengumumkan harga dari tiga model mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia yaitu BYD Atto 3, BYD Dolphin, dan BYD Seal.

Sebelumnya Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia, Luther Pandjaitan, enggan membeberkan detail informasi tersebut.

Ia menegaskan, BYD masih ingin melihat harga yang cocok dari sudut pandang calon konsumen dan masyarakat.

“Menentukan harga bukan masalah waktu tapi seberapa percaya diri kami dengan respon sekarang. Yang terpenting semua tahu kondisi full feature di BYD Dolphin, bandingkan sama kompetitor dan cocok di harga berapa,” ucap Luther.

Topik Artikel :
BYD Atto 3 Mobil listrik BYD BYD
