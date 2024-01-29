Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral di TikTok Mobil Tesla Bisa Deteksi Hantu, Ilmuwan Beri Penjelasan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |17:40 WIB
Viral di TikTok Mobil Tesla Bisa Deteksi Hantu, Ilmuwan Beri Penjelasan
JAKARTA - Di tengah isu recall beberapa mobil tesla, muncul berita heboh dengan terkait fenomena sensor mobil listrik Tesla yang diklaim bisa melihat hantu. Fenomena tersebut bahkan sangat mudah ditemukan di TikTok.

Menariknya kejadian tersebut tidak hanya terjadi di satu negara saja. Beberapa kejadian yang kemudian diunggah di TikTok itu terjadi di Amerika Serikat, China, hingga Inggris. Para pemilik Tesla itu merekam fenomena supranatural itu ketika berjalan di Tempat Pemakaman Umum.

Dari situ sensor Tesla mendeteksi beberapa penampakan. Sensor tersebut kemudian meproyeksikan penampakan itu ke layar head unit Tesla dengan wujud layaknya tubuh manusia. Padahal di saat itu sama sekali tidak ada manusia yang ada di sekitar mobil Tesla kecuali orang-orang yang ada di dalam mobil.

Lalu bisakah sensor Tesla mendeteksi keberadaan hantu? Dr Jessada Denduangboripant, dosen Fakultas Sains Universitas Chulalongkorn mengatakan kejadian tersebut bukanlah fenomena supranatural.

Telusuri berita ototekno lainnya
