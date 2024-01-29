Sedang Viral, Yuk Intip Koleksi Kendaraan Ustadz Solmed di Rumah 80 Miliar

JAKARTA – Kehidupan pribadi Sholeh Mahmoed Nasution atau terkenal dengan Ustadz Solmed sedang menjadi perbincangan, setelah memamerkan asetnya di media sosial. Selain rumah mewah seharga Rp80 miliar dengan fasilitas wah, Ustadz Solmed juga tak sungkan memamerkan koleksi mobil mewah yang di garasi.

Kemewahan itu terungkap di kanal YouTube Atta Halilintar. Dimana, kediaman Ustaz Solmed itu terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat dengan luas sekitar setengah hektare. Rumah tersebut memiliki garasi luas untuk menampung mobil dan motor mewah.

Saat beralih ke garasi, Atta Halilintar menanyakan hobi Ustaz Solmed. Dai kondang tersebut menyebut kendaraan yang dimilikinya merupakan keperluan untuk menunjang kegiatannya dan juga hobi. “Kadang-kadang kita harus membayar capek kita dengan sesuatu menyenangkan,” ujar Ustaz Solmed soal koleksi kendaraannya.

Dalam video tersebut tampak deretan sepeda motor, baik roda dua maupun roda tiga, yang terparkir di garasi Ustaz Solmed. Terlihat Vespa Sprint edisi Justin Bieber, lalu ada Can-Am Spyder F3-S motor roda tiga dengan harga Rp700 juta yang menjadi kesayangan Ustaz Solmed.