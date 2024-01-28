Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral Kecelakaan Mengerikan Akibat Ban Mobil Pecah, Ini Pentingnya Perhatikan Tekanan Angin

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:54 WIB
Viral Kecelakaan Mengerikan Akibat Ban Mobil Pecah, Ini Pentingnya Perhatikan Tekanan Angin
JAKARTA – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan kecelakaan yang terjadi akibat ban yang pecah saat mobil melaju dalam kecepatan tinggi, menyebabkan sopir kehilangan kendali dan menghantam kendaraan dari arah yang berlawanan.

Video yang diunggah akun X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, @merapi_uncover, memperlihatkan mobil nahas itu dan sejumlah kendaraan lainnya rusak parah akibat kecelakaan tersebut. Dalam video lainnya juga terlihat jejak ban mobil tersebut yang mengarah ke arah berlawanan.

“Laka lantas di jl nasional dekat st sentolo. Kronologi sementara Mobil dari arah selatan, kemudian pecah ban bagian depan kanan, mungkin karena drivernya panik (perempuan umur 19-27an, kira²) ngerem terus oleng sehingga adu banteng dengan yang dari utara, warga sekitar juga cerita ga lama dari ini di utara tkp ga jauh ada 33 juga,” tulis @merapi_uncover.

Melihat kejadian yang cukup mengerikan, banyak warganet yang penasaran apa yang menyebabkan ban mobil bisa pecah. Padahal, jika dilihat dari luar, kondisinya masih layak untuk digunakan perjalanan jarak jauh.

