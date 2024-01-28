Advertisement
OTOTEKNO TECHNO

Hadir Perdana Bersama POCO X6 Pro 5G, Dimensity 8300-Ultra Hadirkan Sejumlah Keunggulan Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:18 WIB
Hadir Perdana Bersama POCO X6 Pro 5G, Dimensity 8300-Ultra Hadirkan Sejumlah Keunggulan Ini
JAKARTA POCO X6 Pro 5G hadir di pasar global sebagai ponsel pertama yang mengusung Mediatek Dimensity 8300-Ultra, yang memberikan performa maksimal, serta kecerdasan dan efisiensi tingkat tinggi. Penggunaan DImansity 8300-Ultra diklaim akan mampu membuat pengguna POCO X6 Pro 5G menikmati performa yang ekstrem dari smartphone ini.

“Kinerja Dimensity 8300-Ultra berhasil memaksimalkan performa POCO X6 Pro 5G, yang saat ini sudah dirilis di pasar global. Dengan begitu, POCO Fans bisa menikmati performa ekstrem dari POCO X6 Pro 5G dalam rentang waktu yang lebih panjang setiap hari, ditambah POCO selalu ngasih harga yang juga ekstrem," kata Associate Director Marketing POCO Indonesia, Andi Renreng, dalam keterangan persnya.

Klaim itu diamini Thomas Chen, Product Marketing Manager of Smartphone Business Unit MediaTek, yang mengatakan bahwa "Dimensity 8300 membuka kemungkinan baru untuk POCO X6 Pro 5G, menawarkan kinerja yang tak tertandingi, hiburan hyper-realistik, dan konektivitas tanpa hambatan tanpa mengorbankan efisiensi.”

“Dengan memanfaatkan program Dimensity Open Resource Architecture, POCO telah mengintegrasikan kemampuan perangkat keras yang tangguh, memastikan permainan yang cepat dan stabil untuk pengalaman bermain game yang panjang dan berkecepatan tinggi," kata Chen yang hadir dalam workshop media untuk membedah chipset ini.

      
