Wahana Penjelajah NASA Konfirmasi Keberadaan Danau Purba di Mars

HOUSTON – Sebuah penelitian yang baru diterbitkan menyebutkan wahana penjelajah Badan Antartika Amerika Serikat NASA, Perseverance, berhasil mengonfirmasi keberadaan sedimen danau purba di Planet Mars. Danau tersebut disimpan oleh air yang pernah mengisi cekungan raksasa di Mars yang disebut Kawah Jerezo.

Temuan dari pengamatan radar penembus tanah yang dilakukan oleh robot penjelajah tersebut memperkuat citra orbital sebelumnya dan data lain yang membuat para ilmuwan meyakini sebagian Mars pernah tertutup air. Bahkan mungkin pernah menampung kehidupan mikroba.

Penelitian yang dipimpin oleh tim dari Universitas California di Los Angeles (UCLA) dan Universitas Oslo ini dipublikasikan pada Jumat, (26/1/2024) di jurnal Science Advances.

Hal ini didasarkan pada pemindaian bawah permukaan yang dilakukan oleh wahana beroda enam seukuran mobil selama beberapa bulan pada 2022, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Lapisan-lapisan tersebut memberikan bukti nyata bahwa sedimen tanah yang terbawa air diendapkan di Kawah Jerezo dan delta-delta-nya dari sungai yang mengalirinya, sama seperti yang terjadi di danau-danau di Bumi. Temuan tersebut memperkuat sejumlah penelitian sebelumnya yang menyatakan Mars yang dingin, gersang, dan tidak memiliki kehidupan dulunya pernah menjadi planet yang hangat, basah, dan mungkin dapat dihuni.

(Rahman Asmardika)