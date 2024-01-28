Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gara-Gara Foto Deepfake Porno Taylor Swift, Kongres AS Serukan Pembuatan UU Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:39 WIB
Gara-Gara Foto Deepfake Porno Taylor Swift, Kongres AS Serukan Pembuatan UU Baru
Taylor Swift. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Politisi Amerika Serikat (AS) menyerukan undang-undang baru untuk mengkriminalisasi pembuatan gambar deepfake, setelah foto palsu Taylor Swift yang eksplisit dilihat jutaan kali secara online.

Gambar-gambar tersebut diposting di situs media sosial, termasuk X dan Telegram.

Anggota Parlemen AS Joe Morelle menyebut penyebaran gambar-gambar itu “mengerikan”.

Dalam sebuah pernyataan, X mengatakan pihaknya "secara aktif menghapus" gambar-gambar tersebut dan mengambil "tindakan yang tepat" terhadap akun-akun yang terlibat dalam penyebarannya.

"Kami memantau situasi dengan cermat untuk memastikan bahwa pelanggaran lebih lanjut segera ditangani, dan konten tersebut dihapus," tambahnya sebagaimana dilansir BBC.

Meskipun banyak gambar tampaknya telah dihapus pada saat dipublikasikan, satu foto Swift dilaporkan dilihat 47 juta kali sebelum dihapus.

Nama "Taylor Swift" tidak lagi dapat dicari di X, bersama dengan istilah seperti "Taylor Swift AI" dan "Taylor AI".

Deepfake menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat video seseorang dengan memanipulasi wajah atau tubuhnya. Sebuah studi pada 2023 menemukan bahwa terdapat peningkatan sebesar 550% dalam pembuatan gambar hasil editan sejak 2019, yang dipicu oleh kemunculan AI.

Saat ini tidak ada undang-undang federal yang melarang pembagian atau pembuatan gambar deepfake, meskipun ada langkah-langkah di tingkat negara bagian untuk mengatasi masalah ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/54/2986464/giorgia_meloni-DMqc_large.jpg
Wajahnya Digunakan dalam Video Porno dengan Deepfake, PM Italia Tuntut Ganti Rugi Rp1,7 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/17/207/2105849/mengenal-lebih-dekat-teknologi-ubah-wajah-deepfake-adbMzG3TVm.jpg
Mengenal Lebih Dekat Teknologi Ubah Wajah Deepfake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/06/207/2101574/deepfake-jadi-ancaman-ini-yang-dilakukan-facebook-dan-microsoft-5VI68xXPO6.jpg
Deepfake Jadi Ancaman, Ini yang Dilakukan Facebook dan Microsoft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222//gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182060//paramiliter_rsf_merebut_markas_tentara_sudan_di_al_fashir-I0C2_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181939//bendera_kazakhstan-yv0A_large.jpg
Donald Trump: Kazakhstan Akan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement