Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lebih Tahan Lama, Motor Listrik Dinilai Lebih Cocok Gunakan Baterai Nikel Dibandingkan LFP

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:08 WIB
Lebih Tahan Lama, Motor Listrik Dinilai Lebih Cocok Gunakan Baterai Nikel Dibandingkan LFP
Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI.
A
A
A

JAKARTA – Bahan baku nikel yang banyak dimiliki Indonesia merupakan material yang memiliki potensi besar dalam perkembangan kendaraan listrik. Namun, harga jual nikel yang terus naik membuat produsen kendaraan listrik mencari alternative lain untuk menekan ongkos produksi.

Salah satu alternative yang muncul dalah baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) yang sudah tak menggunakan bahan baku nikel. Baterai ini memiliki keunggulan lebih kuat, tak mudah terbakar, dan memiliki daya lebih besar dengan ukuran lebih kecil.

Baterai LFP saat ini telah digunakan oleh sejumlah produsen mobil listrik asal China.

Kendati begitu, Sekertaris Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Abdullah Alwi mengungkapkan baterai tersebut belum cocok untuk roda dua. Menurutnya, baterai jenis lithium-ion (Li-ion) berbahan baku nikel lebih tepat digunakan motor listrik.

“Sejatinya paling cocok untuk sepeda motor listrik karena density charge lebih tinggi serta secara umum cukup besar. Kalau pakai lithium dapat tahan 4-5 tahun,” kata Abdul di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Dikatakan Abdul, kepadatan baterai lithium-ion lebih tinggi sehingga tahan lama jika dibandingkan dengan jenis Lead Acid. Terlebih, cadangan nikel di Indonesia sangat melimpah yang dapat dimanfaatkan produsen motor listrik lokal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement