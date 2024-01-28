Arab Saudi Optimis Jadi Pusat Produksi Kendaraan Listrik, Bisa Buat 500 RIbu Mobil Setahun

JAKARTA – Arab Saudi bertekad menjawab tantangan dunia untuk energy hijau dengan menjadi pusat produksi kendaraan listrik di masa depan. Saat ini telah ada sejumlah pabrik kendaraan listrik yang beroperasi di Arab Saudi.

Melansir Carscoops, saat ini ada dua merek besar yang mendorong kemajuan kendaraan listrik di Arab Saudi, yakni Lucid dan Ceer. Salah satu dari perusahaan itu, Ceer, adalah perusahaan rintisan Arab Saudi yang bakal menjadi mobil listrik lokal di sana.

Public Investment Fund (PIF) telah mengucurkan dana USD10 miliar ke Lucid dan pemerintah Arab Saudi telah setuju membeli hingga 100.000 unit mobil Lucid. Kemudian, Lucid saat ini menjadi satu-satunya pabrikan otomotif yang berbasis di kerajaan tersebut.

Sementara itu, Ceer merupakan merek baru yang dibuat bersama antara PIF dan pabrikan teknologi Taiwan, Foxconn. Namun, startup tersebut belum membangun pabriknya, tapi menjanjikan model pertamanya dijadwalkan rilis tahun depan.

Tetapi, Arab Saudi kekurangan produsen dalam negeri untuk memanfaatkan industri kendaraan listrik yang berkembang. Pasar lokal yang kecil, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan kurangnya pemasok lokal menjadi kendala utama pemerintah Arab Saudi.