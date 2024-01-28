GWM Pamerkan Gambar Haval H9 Generasi Kedua, SUV Baru Penantang Toyota Land Cruiser

JAKARTA – Besarnya minat terhadap sport utility vehicle (SUV) di pasaran membuat produsen dunia meluncurkan model-model baru mobil jenis ini. Mereka meningkatkan mobil-mobil model terbaru ini dengan teknologi canggih dan desain yang mewah.

Produsen China, Great Wall Motor (GWM) termasuk salah satu pabrikan yang mengikuti tren ini, dengan merilis gambar resmi SUV mereka, Haval H9 generasi kedua. SUV mewah yang bakal jadi penantang Toyota Land Cruiser ini rencananya bakal diluncurkan di China pada paruh pertama 2024.

Melansir Carnewschina, Haval H9 generasi kedua yang dirilis dibalut dengan kelir putih dengan model yang lebih kekinian. Tampilannya juga lebih agresif dari model sebelumnya, tapi tetap menonjolkan sisi elegan.

Bagian depan terdapat grille besar berbentuk persegi panjang, gagang pintu tradisional, rak atap berwarna hitam, panoramic sunroof, dan velg 19 inci berdesain enam palang. Logo Haval juga semakin menonjol di dalam grille yang dibalut aksen krom.

Haval H9 generasi kedua juga tersedia dalam dua konfigurasi tempat duduk, yaitu lima penumpang dan tujuh penumpang. Kendaraan berpenampilan gagah ini juga mendukung fitur towing atau derek dengan pengait yang terpasang di belakang.

Di bagian dalam, interior Haval H9 generasi kedua dikatakan bakal mengadopsi desain yang serupa dengan model Haval Raptor. Pada foto resmi yang beredar, terlihat kisi-kisi AC berada di bawah kontrol pusat hiburan dan terdapat banyak tombol di konsol tengah.