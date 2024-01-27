Bocoran Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra

JAKARTA - Xiaomi tengah bersiap untuk meluncurkan Xiaomi 14 Ultra. Namun sebelum pengumuman resminya, spesifikasi kamera dari smartphone tersebut sudah lebih dulu bocor ke publik.

Berdasarkan keterangan @ZionsAnvin, Xiaomi 14 Ultra akan menampilkan kamera asferis (ASPH) VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 dalam modul melingkar.

Selain itu disebutkan bahwa kamera utamanya adalah sensor Sony LYT-900 50 megapiksel yang menawarkan rentang aperture variabel (f/1.63-f/2.5), dilansir dari Gizmochina, Jumat (26/1/2024).

Ia menambahkan, sensor ini juga akan dipasangkan dengan lensa telefoto periskop 120mm dan empat sensor lainnya serta lampu kilat LED. Adapun peluncurannya disebut berlangsung pada pertengahan tahun ini.

Belum banyak informasi terkait smartphone premium Xiaomi ini. Namun sejumlah pihak menyebut bahwa ia juga akan mendukung konektivitas satelit layaknya iPhone.

BACA JUGA: Xiaomi 14 Ultra Diprediksi Bakal Bawa Fitur Kamera Bawah Layar

Fitur ini telah terlihat di platform sertifikasi besar seperti BIS, EEC, dan lainnya. Tapi perlu diketahui bahwa ini semua belum dikonfirmasi oleh Ciaomi sendiri, jadi kita tunggu saja peluncurannya.

(Erha Aprili Ramadhoni)