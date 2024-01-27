Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei FreeClip Resmi Dijual, TWS Berkonsep Open-Ear

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |12:27 WIB
Huawei FreeClip Resmi Dijual, TWS Berkonsep Open-Ear
Huawei FreeClip resmi dijual hari ini. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
JAKARTA – True Wireless Stereo (TWS) Huawei yakni FreeClip resmi dijual di pasar Indonesia pada Sabtu (27/1/2024). FreeClip hadir dengan mengusung konsep open-ear.

Country Head of Huawei Device Indonesia, Huiler Fan mengatakan, inovasi dari TWS open-ear ini merupakan komitmen bagi konsumen Tanah Air yang ingin segera merasakan pengalaman audio cerdas dari Huawei FreeClip.

“Konsep open-ear TWS yang revolusioner mempertegas langkah berkelanjutan Huawei dalam inovasi perangkat audio yang senantiasa mengedepankan kecanggihan dalam balutan desain estetis dan fungsionalis demi memperkaya pengalaman mobile pengguna,” kata Huiler Fan, dalam keterangannya, Sabtu (27/1/2024).

Pada periode first sale, FreeClip bisa dibeli seharga Rp2.699.000 di official store Huawei di sejumlah e-commerce. Untuk online, FreeClip bisa dibeli di sejumlah store terdekat.

Diketahui, TWS FreeClip hadir dengan C-bridge design. Desain ini berfungsi untuk mengatur besar tekanan dikeluarkan dalam menjepit daun telinga menggunakan adaptive sensor untuk menghindari rasa sakit.

Dengan konsep TWS open-ear, bagian speakernya tidak langsung menempel ke saluran telinga sehingga membuat penggunanya lebih nyaman. Konsep open-ear ini juga mempertimbangkan kesehatan telinga pengguna.

Konsep open-ear ini diklaim dapat memastikan saluran telinga tidak akan tersumbat sepenuhnya saat pemakaian, sehingga lebih menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini karena sirkulasi udara saat mengenakan FreeClip akan tetap berjalan baik

Topik Artikel :
TWS Huawei FreeClip huawei
