4 Tips Mengemudi Taklukkan Jalur Menanjak, Hindari Hal Ini

JAKARTA – Mengemudi mobil di jalur menanjak bisa menjadi sebuah tantangan besar bagi pengemudi, terutama bagi yang masih pemula. Tanjakan bisa jadi cukup sulit untuk ditaklukkan secara aman dan membutuhkan konsentrasi cukup tinggi.

Dibutuhkan teknik mengemudi tertentu agar bisa berkendara dengan nyaman dan aman di jalan menanjak. Skill ini tentu harus didukung dengan rutin praktik sehingga terbiasa mengemudi di jalan menanjak.

Bagaimana tips mengemudi di jalur menanjak dengan aman? Berikut beberapa tipsnya, sebagaimana dilansir dari situs resmi Suzuki, Sabtu (27/1/2024) :

1. Perhitungkan Kemiringan Tanjakan

Coba memperhitungkan kemiringan tanjakan yang akan dilalui. Cara mengemudi nantinya dipengaruhi seberapa miring tanjakan tersebut, apakah cukup curam atau tidak.

Jika tanjakan ini cukup curam, sebaiknya memosisikan gigi perseneling di nomor 2 atau 3. Jika tanjakan sangat curam, bisa menggunakan gigi perseneling 1.

Lalu bagaimana cara memperhitungkan kemiringan tanjakan? Akan lebih mudah jika sebelumnya tanjakan tersebut telah dilintasi. Namun, jika ini adalah kali pertama melewatinya, dibutuhkan perhitungan matang.

Coba lihat dulu seperti apa kondisi tanjakannya. Berhentilah sebentar dan memperhatikan tanjakan tersebut agar Anda bisa memperkirakan sejauh apa kemiringannya.

2. Hindari Kopling Gantung

Tips lainnya adalah hindari kopling menggantung. Kopling menggantung atau kopling setengah ini sangat tidak disarankan.

Sayangnya, banyak pengemudi yang masih mempercayai aliran kopling setengah saat berjalan di jalur menanjak. Padahal ini justru akan membuat kopling mobil Anda jadi lebih cepat panas bahkan bisa rusak.

Lebih baik andalkan saja kopling 1 dan 2 saat melewati jalan yang menanjak. Jika jalanan cukup curam maka pakailah kopling 2 dan 3. Namun jika jalanan sangat curam, bisa memakai kopling 1.